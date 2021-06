Gli ultimi sviluppi hanno messo sotto i riflettori i dati sul lavoro americani.

La FED, infatti, continua a mostrarsi poco timorosa del balzo dell'inflazione e continua a professarsi molto accomodante in tema di politiche economiche perché il mercato del lavoro ancora non è ai livelli pre-Covid.

Per questo i Non Farm Payrolls di venerdì prossimo sono importanti. I "libri paga non agricoli" (letteralmente) sono dati statistici mensili che rappresentano il numero di persone occupate negli Stati Uniti, appartenenti a tutti i settori, escluso per l'appunto quello agricolo.

La speranza è che il numero di nuovi occupati cresca rispetto a maggio, dove era stato ben al di sotto delle aspettative (671.000 nuovi posti di lavoro contro i 559.000 attesi).

Un altro mese di risultati deludenti, considerando quelli ancor peggiori di aprile, potrebbe avere delle ripercussioni negative sul biglietto verde.