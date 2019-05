26 MAGGIO ALLE URNE con i LEONI D'ITALIA

GAETANO IENCO : Resp. Enti Collettivi , Segretario Regione Campania del Movimento Politico LEONI D'ITALIA-

Italia Meridionale , lista Lega , Dott. Valentino Grant- SALVINI

Monselice , lista Veneto Libero , Loredana Moro-CONTE

Casal Di Principe, lista Costruire insieme, Antonio Gicco-CORVINO

Curti, lista Curti1 , Gennaro Iodice - GAMBARDELLA.

QUESTE SONO LE NOSTRE PREFERENZE PER IL 26 MAGGIO. DECIDETE CON IL CUORE, CON LA TESTA, E CON L'ANIMA.

Ringrazio tutti, per la collaborazione, per la disponibilità, per la professionalità. Ancora una volta i Leoni D'Italia dimostrano la loro serietà, e la coerenza nelle scelte , sia amministrative , sia europee. Oggi avere visibilità con promesse che danno speranze false è come ferire due volte la dignità di una famiglia. La vera Politica non si fà con le parole ma con i fatti, e noi Leoni d'Italia, lasciamo che siano i fatti a parlare, ci mettiamo la faccia in ogni cosa, non abbiamo timore, ci crediamo e combattiamo per i nostri ideali, per la Sicurezza, per la Famiglia, per la Dignità, per le partite IVA, per la Sanità, per l'Occupazione, per i Disabili, per i Pensionati, per gli Agricoltori, per gli Allevatori, e per il Made in Italy. I Leoni d'Italia sono una catena senza anelli deboli, perchè agiscono con il cuore.