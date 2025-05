"LA FORZA DELL'AMORE"

riflessioni di Isabella Siciliani per la Festa della Mamma 2025

Se le avessero detto che stringeva a sé l'intero Mondo e la sua Storia,non l'avrebbe capito.Erano solo un figlio e sua madre...

La madre di Leonardo da Vinci era una contadina di circa sedici anni che decise di tenere il suo bambino, avuto da un uomo molto più grande di lei di un altro ceto sociale e sicuramente sposato, nonostante le critiche e le avversità...contando solo sull'aiuto della sua umile famiglia.





****** ******* ******

"Lei deve abortire signora.Non ha nessuna alternativa. È malata ai reni ed il suo cuore è allo stremo...potete morire entrambi.Nelle sue condizioni non riuscirà a portare a termine la gravidanza, il suo bambino, per il quale vuole sacrificare la sua vita, morirà. "Emilia non prese assolutamente in considerazione l'idea dell'aborto.Si affidò a Dio.Quel bambino nacque il18 maggio 1920 a Wadowice in Polonia ...era Karol Josef Wojtyla.

****** ******* ******

"Ricordati che anche se un giorno dovessi scegliere di non essere più mio figlio, io resterò sempre tua madre."(da Violeta di I.ALLENDE). L' amore di una madre è incondizionato: mentre gli altri prima ti conoscono e poi ti amano...la madre prima ti ama e poi ti conosce! Le Neuroscienze hanno provato che un neonato, già dopo poche ore dalla nascita, distingue l'odore unico della madre, trovando conforto e guida in un mondo nuovo, attraverso il suo "faro olfattivo".La madre resterà sempre per suo figlio il suo "faro d'amore".