Con tre set a zero in 2:27 di gioco, Carlos Alcaraz si è confermato campione di Wimbledon vincendo nuovamente il torneo 2024, dopo l'affermazione dello scorso anno, e ancora una volta ai danni di Novak Djokovic.

Nella ripetizione della finale dello scorso anno. lo spagnolo si è imposto sul campione serbo (reduce da un'operazione al menisco del ginocchio destro che lo ha tenuto fermo per almeno un mese) 6-2, 6-2, 7-6.

Nei primi due set, come dimostra i punteggio non c'è stata partita, non solo per merito di Alcaraz, ma anche per demerito di Djokovic, che non riusciva ad essere vincente in nessuna fase di gioco, sbagliando colpi per lui solitamente facilissimi. La vera partita, per il serbo, è iniziata nel terzo set, che Alcaraz è faticosamente riuscito ad aggiudicarsi solo al tie-break.

Da registrare l'ovazione che ha accolto la principessa Kate Middleton che ha assistito al match dal palco reale insieme alla figlia Charlotte. Quella odierna è stata la sua seconda uscita pubblica dopo l'annuncio della malattia. Inoltre, è stata lei, in qualità di madrina dell'All England Club che ospita il torneo di Wimbledon, a consegnare il trofeo, la Challenge Cup, al vincitore Carlos Alcaraz.





Crediti immagine: x.com/Wimbledon/status/1812511829047792016/photo/1