In occasione della Notte Bianca di domani, sabato 8 luglio, che vedrà la pedonalizzazione e l’animazione del centro cittadino da via Luigi Rizzo, via Crispi e Marina Garibaldi, sino all’intersezione con la via C. Colombo, sarà istituito un servizio navetta per il trasporto pubblico con due bus, che opereranno col metodo “circolare” a Ponente e Levante, dove sono state previste aree di sosta.

I visitatori, dopo aver parcheggiato il mezzo, potranno acquistare, direttamente a bordo il biglietto al costo di 2 euro, utilizzando indifferentemente le due linee per tutta la notte, secondo la formula hop-on hop-off, godendo pertanto delle attrazioni presenti durante la Notte Bianca; ma anche degli altri punti d’interesse nella zona di Ponente, del Borgo e di Vaccarella.

Il servizio partirà dalle 21:00 e si protrarrà sino alle 02:00 con ultima partenza da piazza XXV aprile alle ore 01:40. Il dettaglio sarà per la linea Ponente: partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Colombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”; per la linea Levante: Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, Piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile. Un servizio che l’Amministrazione intende ripetere anche tutti i fine settimana sino a metà settembre.

“Per rivitalizzare la città l’Amministrazione scommette sull’isola pedonale – ha detto il Sindaco Pippo Midili – anche perché abbiamo avuto positivi riscontri qualche settimana addietro quando abbiamo promosso alcune iniziative in diverse location, registrando circa 5000 persone in una sola giornata. Domani ci sarà il bis, offrendo il servizio navetta e la comodità della sosta a levante e ponente”.

L’isola pedonale interesserà la zona compresa tra via Luigi Rizzo (praticamente dalla rotatoria di via dei Mille) e la marina Garibaldi incrocio con via Colombo. Nella giornata sperimentale scatterà intorno alle 19:00, poi, a partire dalla settimana successiva, alle 20:30, per non creare disagi agli spostamenti pomeridiani. Ovviamente sarà previsto l’accesso ai residenti nelle zone interdette alla viabilità.