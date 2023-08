Dopo Ferragosto 2023 alla Praja Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma di certo. Anzi, se possibile cresce ancora, rispetto ad una estate splendida. I party da non perdere sono tanti, tantissimi, e il ritmo, come sempre alla Praja, non si ferma praticamente mai. Nella foto c'è Hugel, super dj internazionale che si esibirà nel top club salentino il 24 agosto. Ma andiamo con ordine.



Giovedì 17 e venerdì 18 agosto alla Praja ecco un doppio party decisamente hot alla Praja Gallipoli: il 17 insieme a Mamacita, super format reggaeton & dintorni, c'è un super guest: Fred De Palma. Quasi 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e hit all'attivo come "Una volta ancora" con Ana Mena (oltre 160 milioni di ascolti) è una vera star musicale.



Si continua con ritmi hip hop irresistibili venerdì 19 agosto con il party Musicaeparole Big Mama. Anche in questo caso ci sono special guest unici: ovvero Dj Jad (il 50% degli Articolo 31) con con lui Wlady, suo fratello e coautore di grandi hit insieme a J-Ax.



Sabato 19 agosto ecco invece Jimmy Sax, irresistibile protagonista anche nei teatri e nei luoghi da concerto, non solo in disco, con il suo sassofono.



Domenica 20 agosto, insieme alla voce di Clara, quasi 1 milione e 300.000 ascoltatori mensili su Spotify con canzoni come "Origami all'alba", c'è Samuele Sartini. Conosciuto in tutto il mondo, la sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Samuele Sartini è spesso in console in eventi e club contano. In console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di ‘numeri’ e gesti che sanno stupire, ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all’attivo diverse hit all’attivo diverse hit recenti.



E che succede alla Praja lunedì 21 agosto? Ecco Gabry Ponte. Torinese, con i suoi Eiffel 65 ha venduto milioni di dischi nel mondo negli anni '90 e oggi il suo sound scatenato fa muovere a tempo party scatenati in tutta Europa. Spesso lo si vede anche in tv, ma è soprattutto sul palco che sa fare la differenza, quando propone versioni sempre uniche delle hit del momento e del suo repertorio, che spazia attraverso decenni di musica da ballo.



Martedì 22 agosto, ecco un altro doppio party / concerto alla Praja Gallipoli by Musicaeparole. Insieme al format Vida Loca, decisamente hot tra pop, hip hop e reggaeton, ecco Shiva per Sottosopra Fest. Oltre 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Shiva ha all'attivo super successi come "Gelosa" con Sfera Ebbasta (80 milioni di ascolti) e l'intensa "Non lo sai" (quasi 70 milioni di ascolti).



Mercoledì 23 agosto ecco un'altra coppia musicale, alla Praja Gallipoli by Musicaeparole. Insieme al sound scatenato di Cristian Marchi, protagonista della scena club italiana da sempre, ecco le canzoni scatenate de Il Pagante. Con loro l'estate può continuare, ovviamente senza respiro, almeno fino a settembre '23...



Chiudiamo questa infinita carrellata con il party in programma giovedì 24 agosto alla Praja Gallipoli by Musicaeparole, quando sul palco per Popfest, il party festival più hot del Sud Italia, arriva Hugel (nella foto) con lui gli italiani Merk & Kremont.



Con oltre un miliardo di stream totali, numerosi dischi d'Oro e di Platino e il suo stile unico, l'artista francese si è esibito ai più importanti festival mondiali: Electric Daisy Carnival LasVegas, Noctornal Wonderland Los Angeles, Tomorrowland, Lollapalooza, Parookaville, World Club Dome, Mysteryland o Hangout Music Festival. HUGEL ha dimostrato di sentirsi a suo agio su qualsiasi palco rispettando il suo slogan: "fai ballare le ragazze!". La sua hit più recente è "Marianela", ma il suo più grande successo è stato senz'altro il suo remix dell'italiana "Bella Ciao" interpretata da El Profesor. Il brano fu inserito nella mitica serie tv "La casa di carta".



