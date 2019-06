Come un raggio di sole che riempie il cuore di incanto, Bianca Atzei brilla con gli accessori gioiello di Eles Italia

Da tempo Bianca Atzei è tra le tante celebritites che non rinunciano ad indossare gli iconici ed originali accessori firmati Eles Italia. Bianca, con la sua bellezza naturale ed il suo talento innato, si è sempre distinta per il suo stile elegante, raffinato e, al tempo stesso, glamour e trendy scegliendo di impreziosire i suoi looks con le pregiate creazioni in cristalli, gemme e Swarovski della nota griffe sarda Eles Italia. Pur prediligendo abiti romantici da vera lady aggiunge sempre un tocco audace e luminoso come una cintura gioiello, un choker, un dettaglio di tendenza che enfatizzi il suo fascino in maniera discreta e sofisticata.

Sia sul palcoscenico che per le occasioni private, sceglie le creazioni fatte a mano da Silvia e Stefania Loriga, capolavori preziosi rigorosamente Made in Sardinia che la rendono una vera icona di stile.





