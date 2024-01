Dopo il grande successo dei primi due party della stagione al River House Club - Soncino (Cremona) si continua a ballare con stile, scatenandosi fino al mattino o quasi con gli amici. Infatti, grazie a tutti gli artisti della River family, ogni sabato e prefestivi vanno in scena feste decisamente hot, perfette per scaldare animi e cuori. E che succede sabato 20 gennaio 2024? Si festeggia a ritmo di house, lo stile musicale del momento. La festa è Bored party. E' il primo party NFT in Italia. Si tratta di un progetto futuristico e innovativo, che unisce la tecnologia delle blockchain al mondo dei club. Tutti da vedere e godere gli NFT della collezione Bored Party.

River House a Soncino (Cremona) propone party in una vera e propria villa, curata in ogni dettaglio di design e tecnologia pensata per il divertimento. Con gli amici senza motivi precisi, senza curarsi troppo delle apparenze e di essere cool e perfetti come sembra si debba sempre essere sui social. Perché il divertimento, più naturale e semplice è, meglio è. Questo è quel che succede al River House Club - Soncino (Cremona) ogni sabato e prefestivi.



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che ormai da tempo è tornato a far ballare ogni sabato e prefestivi, in ogni stagione. E' un ritorno che in zona e non solo, tra Cremona e Brescia, era decisamente atteso dai più giovani. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball oppure in giardino, quando fa caldo, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare ogni fine settimana.



Anche per l'autunno inverno 2023 / 24, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. River House club, aperto tutto l'anno, fa poi oggi parte del gruppo che gestisce molti dei più importanti spazi di divertimento tra Brescia e Cremona, con Circus beatclub (aperto da settembre a fine aprile e MOLO (aperto da maggio a fine settembre). La sinergia tra realtà di questo livello fa si che al River ogni weekend arrivino artisti di livello assoluto, artisti che fanno scatenare tutta Italia.



Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini... e non solo. Ogni weekend i party si susseguono senza soluzione di continuità.



