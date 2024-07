Prosegue a gonfie vele l'estate 2024 della cantautrice friulana Eliza G. Venerdì 26 luglio 2024 di The Beach Luxury Club - Marina di Scalino (Grosseto). Per l'artista tutta l'estate '24 è un susseguirsi di date importanti e arriva dopo un bello show a Gardaland. Per chi ama e conosce l'atmosfera esclusiva ma rilassata di The Beach, il concerto di Eliza G è la situazione giusta per far sentire tutta la sua energia. La sua voce, già recentemente messa alla prova in tv ed in contesti artistici come "Divas", show omaggio ad artiste come Whitney Houston, Céline Dion, Beyoncé, Mariah Carey, Adele (…), emoziona.



Eliza G è una cantante e compositrice dalla carriera decisamente internazionale, che nel tempo ha raggiunto traguardi molto importanti. Se in Italia i fan, le apparizioni in tv (Fake Show, The Voice of Italy 2019, All Together Now) ed i riconoscimenti non le mancano (nel 2021 ha vinto il Premio Lunezia), quella di Eliza G è una carriera che guarda al mondo. Dopo la vittoria nel 2019 al Cerbul de Aur, il più importante festival musicale rumeno, ha partecipato all'Eurovision Romania 2022 ed i suoi concerti tra Europa ed America Latina (soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia) sono spesso sold out. E' laureata inoltre in Lingue e letterature straniere, con una tesi in lingua inglese sul romanzo "Dracula "di Bram Stoker.



Eliza G è l'unica artista italiana ad essere stata inclusa da The Voice mondiale in due video YouTube davvero molto visti. La sua interpretazione di "Hurt" di Christina Aguilera è stata inclusa nel video delle esibizioni più emozionanti (43 milioni di visualizzazioni) e in quello quello dedicato alle canzoni di più difficile interpretazione della storia di The Voice (12 milioni di visualizzazioni).



COS'E THE BEACH LUXURY CLUB



Creato e gestito dall'imprenditore viareggino Manuel Dallori, The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento che prende vita in spazi aperti dal mattino alla notte. Propone cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea e fusion, dinner show internazionali e party che finiscono solo alle ore piccole. Prende vita tutto l'anno a Sharm El Sheikh presso e dalla primavera all'autunno a Santa Flavia (Palermo). In Toscana ecco due nuove aperture nell'estate '24: Greg on the Beach a Forte dei Marmi e The Beach @ Marina di Scarlino (Grosseto). www.thebeachluxury.com/