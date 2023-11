La Roma, batte il Lecce con il risultato di 2-1, dopo una rimonta spettacolare, ed essere stata sotto di un goal, fino ai minuti di recupero. La gara, era subito iniziata sotto auspici pessimi per i giallorossi, con il rigore fallito da Lukaku al 4 minuto di gioco. La situazione sembra precipitare quando il leccese Almqvist al 72′ segna la rete dello 0-1 per i pugliesi. Ma, la Roma, non demorde e prima con Azmoun (colpo di testa potente) al 91′ di gioco, poi con Lukaku al 94′ fa letteralmente esplodere di gioia l'”Olimpico” di Roma. Per un successo, che porta, i capitolini a quota 17 punti in classifica, mentre il Lecce resta dov’era, ossia a quota 13 punti.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (33′ st Kristensen), Llorente, Ndicka; Karsdorp (33′ st Zalewski), Bove (25′ st Renato Sanches), Cristante, Aouar (28′ st Azmoun), El Shaarawy (33′ st Belotti); Dybala, Lukaku. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Joao Costa. All.: Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (17′ st Gallo); Kaba, Ramadani, Rafia (17′ st Gonzalez); Almqvist (35′ st Touba), Krstovic (35′ st Piccoli), Banda (28′ st Strefezza). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Oudin, Berisha, Faticanti, Burnete, Blin, Sansone. All.: D’Aversa

Arbitro: Colombo

Marcatori: 27′ st Almqvist (L), 46′ st Azmoun (R), 49′ st Lukaku (R)

Ammoniti: Banda (L), Dorgu (L), Renato Sanches (R), Ramadani (L), Touba (L), Strefezza (L), Llorente (R)