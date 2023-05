Jorge Martin, su Pramac, ha dominato la gara sprint con una prestazione perfetta, specialmente nelle prime fasi della corsa quando nel corso di un solo giro è riuscito a guadagnare un vantaggio di circa un secondo sui rivali. Pertanto lo spagnolo, alla fine dei 13 giri previsti, è riuscito a far sua la corsa tagliando il traguardo in solitario.

Dopo il via Martin, partito dalla quinta posizione in griglia, ha superato Francesco Bagnaia, su Ducati, al quarto giro e ha imposto un ritmo incredibile, creando immediatamente un divario importante.

Nel frattempo, al quinto giro, Bagnaia ha subito un nuovo attacco da parte di Marc Marquez (Honda). Il testa a testa tra i due piloti crea un'opportunità per Brad Binder (Red Bull KTM), che li supera portandosi in seconda posizione, e compensando così in parte la caduta di Jack Miller già al secondo giro, che con l'altra KTM nelle prove del venerdì aveva mostrato di avere un ottimo passo.

Con Martin in fuga e Binder in grado di tenere un ritmo migliore degli altri piloti, la battaglia per il terzo posto è stata al centro dell'attenzione, non senza scintille tra Marquez e Bagnaia, che avevano già avuto modo di battibeccare durante le prove.

Al sesto giro Marquez prova nuovamente a sorpassare Bagnaia, questa volta riuscendo nell'intento. Il campione del mondo ha però continuato a rimanere vicino alla Honda fino al decimo giro, quando l'ha superata e staccata in modo da evitare una lotta per il terzo posto nel giro finale.

Bagnaia ha cercato di recuperare terreno su Binder, ma non è riuscito a mettersi abbastanza vicino al pilota della KTM per tentare un sorpasso prima del traguardo... ma non è detto che avesse voglia di farlo, visto che in termini di punti la differenza sarebbe stata di poco conto.

La battaglia per il quarto posto è stata vinta da Luca Marini, Mooney VR46, che per gran parte della gara aveva seguito da vicino Bagnaia e Marquez, con quest'ultimo che ha così dovuto accontentarsi del quinto posto, davanti a Johann Zarco, con la seconda Pramac, autore di una bella rimonta dopo una partenza non troppo brillante.

Dopo la gara sprint, Bagnaia nel mondiale piloti si porta a 94 punti, seguito da Binder con 71 e da Bezzecchi, oggi settimo, con 68.

Domani il warm-up della MotoGP si terrà alle 9:45, mentre i 27 giri del Gran Premio prenderanno inizio al classico orario delle ore 14.



Questa la top ten della gara sprint:

01. Jorge Martin - (Prima Pramac Racing)

02. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) - + 1.840

03. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - + 2.632

04. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - + 3.418

05. Marc Marquez - (Repsol Honda Team) - + 3.541

06. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - + 4.483

07. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - + 5.224

08. Aleix Espargaro - (Aprilia Racing) - + 6.359

09. Maverick Vinales - (Aprilia Racing) - + 8.336

10. Takaaki Nakagami - (LCR Honda IDEMITSU) - + 9.439