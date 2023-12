Il brano dell’artista sugli stores digitali e dall’8 dicembre nelle radio

“Vuoto Dentro” è il primo singolo ufficiale del poliedrico artista 7dev, sui principali stores digitali e dall’8 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Il brano è stato lavorato a Verona nello studio di un dj/producer molto forte nell’ambiente, conosciuto tramite social. Produzione impeccabile quindi con arrangiamenti di tendenza, che evidenziano una forte e originale personalità di 7dev e una maturità artistica fuori dal comune data la sua giovane età. Melodie vincenti destinate ad entrare in testa sin dal primo ascolto su cui scivolano versi sinceri dal forte impatto emotivo.

“Nasce per colpa di un periodo veramente buio della mia vita e di getto ho scritto il testo che parla appunto del mio passato difficile e di come ha influenzato la mia crescita emotiva. Il titolo l’ho scelto proprio perché in quel periodo buio avevo veramente un vuoto dentro di me che non riuscivo a colmare.” 7dev





Storia dell’artista

Mi chiamo Davis Mosconi in arte 7dev. Ho 20 anni e scrivo testi da quando sono piccolo per esigenze personali dovute a un passato difficile per colpa dell’abbandono di mio padre. Ormai sono due anni, quasi, che sto cercando di far conoscere me stesso alla gente tramite la musica, che è l’unica cosa che mi fa stare tranquillo e che mi aiuta molto a pensare. Ho preso per due anni lezioni di canto tramite una coach bravissima alla quale voglio un mondo di bene, perché oltre che a migliorare la mia voce, mi ha aiutato a migliorare anche me stesso come persona facendomi capire tante cose. Lo stile in cui mi cimento principalmente è il rap perché sono cresciuto con quello, però mi piace variare e cimentarmi anche in altri stili come, per esempio, il pop che è il genere scelto per il mio primo vero e proprio singolo caricato su Spotify da indipendente, con risultati più che soddisfacenti per uno che ha appena iniziato.