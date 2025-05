Dal 16 maggio il singolo è in radio in promozione nazionale e già disponibile su tutti i digital stores.

“Forza picchia duro” è il singolo dei Crossover, disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale dal 16 maggio. Un brano potente e personale che riflette lo spirito originale della band e la sua capacità di trasformare emozioni crude in energia creativa. Il pezzo nasce da un momento di rabbia vissuto dal frontman Marco Sigari, che ha trovato nella scrittura un canale per reagire ai colpi della vita. “Il testo nasce dal disagio, dal subire i colpi della vita e incanalarli nella scrittura” racconta Marco. Dopo averlo scritto, lo condivide con Piero Cappitta (chitarra), che compone un arrangiamento malinconico. Il demo viene inviato a Simone Nevola (basso), in Germania in quel periodo, e ad Alessio Vindigni (batteria). Anche a distanza, la band costruisce insieme la prima versione del brano, che nei mesi successivi prende forma fino a portarli alla finalissima del Sanremo Rock 2024 sul palco dell’Ariston.

“Forza picchia duro” è un inno alla resilienza, un incoraggiamento a reagire, a incanalare la rabbia e il dolore in qualcosa di produttivo. Il sound riflette questa trasformazione emotiva: strofe cupe e introspettive si alternano a ritornelli rabbiosi e incalzanti, culminando in un finale esplosivo che amplifica il messaggio del brano.

I Crossover nascono nel 2020 nella periferia siciliana da Marco e Piero, uniti da una profonda affinità musicale nonostante le diverse influenze. Dopo alcuni cambi di formazione, nel 2023 si uniscono Simone e Alessio: la band trova così la sua identità definitiva, con un’alchimia sonora che fonde alternative hip hop, rock, grunge e funk. Originali, autentici e affilati, i Crossover si distinguono nel panorama italiano indipendente per la capacità di unire parole sincere a un sound personale e potente. I loro testi, scritti da Marco, parlano di fragilità, rabbia e crescita, offrendo un punto di vista lucido e senza filtri su ciò che significa vivere oggi. “Forza picchia duro” è la sintesi perfetta di questo percorso: una canzone che urla, resiste e non si arrende.

