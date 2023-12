Annunciati gli attesi verdetti dei National Board of Review, i riconoscimenti cinematografici assegnati da un’autorevole organizzazione newyorkese no- profit, la National Board of Review of Motion Picture.

Tra i vincitori di quest’anno spiccano: Killers of The Flower Moon che ha vinto nelle categorie miglior film, miglior regia, miglior attrice (Lily Gladstone), miglior fotografia, e The Holdovers che ha conquistato il premio nelle categorie miglior attore (Paul Giamatti), miglior attrice non protagonista (Da'Vine Joy Randolph) e miglior script.

Inoltre nella Top 5 dei Miglior film internazionali dell'anno c’è l'ultimo film della regista Alice Rohrwacher, La Chimera.