Potendo fare affidamento su una maggiore quantità di ossigeno a disposizione durante l'esercizio, i pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva possono camminare più facilmente, svolgere le faccende domestiche e svolgere altre attività quotidiane.

Un nuovo studio pubblicato a Maggio 2024 sul New England Journal of Medicine mostra come le persone affette da cardiomiopatia ipertrofica (HCM), siano state in grado di poter fare affidamento su di una maggiore quanto significativa disponibilità di ossigeno durante l'attività fisica dopo aver assunto una nuova molecola sperimentale: l’Aficamten.

Ciò apre la strada ad innovative quanto promettenti opzioni terapeutiche nonostante il complicato mondo in cui operano le Aziende Biotech.

Rimando al sottostante link per leggere il post in versione integrale...