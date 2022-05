Dopo qualche giorno di warm up dedicato ai soli ospiti di Domina Zagarella Sicily, splendido resort a Santa Flavia (Palermo), l'1 giugno 2022 The Beach Luxury Club apre le sue porte a tutti, sia a chi è in vacanza in Sicilia sia a chi ha la fortuna di vivere in una terra unica. Aperto dalle 9 del mattino fino alla notte, è uno spazio decisamente innovativo. Il nuovo sito di questa realtà, https://www.thebeachluxury.com è un gran bel modo per iniziare a rilassarsi prima ancora dell'apertura…

Forte del successo crescente a Sharm El Sheikh, sul Mar Rosso e della lunga esperienza in tutto il mondo del suo creatore Manuel Dallori (Luminal a Milano, The Season e The Beach in Versilia, Zelo's e Zelo's Beach a Montecarlo (...), tutti inseriti tra i World's Finest Club), The Beach Luxury Club, un progetto con collaborazione con Domina, porta in Sicilia uno stile di intrattenimento e di servizio internazionali... e deluxe. "E' proprio grazie a Domina, in partcolare al Presidente Eugenio Preatoni ed al Ceo Enrico Toniazzi che The Beach Luxury Club è ruscito a crescere in modo esponenziale in così breve tempo", spiega l'imprenditore toscano Manuel Dallori.

"Tutto il nostro staff, da chi è in sala o in cucina a chi sale sul palco, ha un solo obiettivo: far si cha una giornata o una serata al The Beach Luxury Club siano perfette per i nostri ospiti", continua Manuel Dallori. "Con i miei locali puntiamo da sempre sul lusso accessibile, ovvero dedicato a tutti coloro che vogliono vivere momenti di relax e magia. Chi vuol semplicemente bere uno spritz godendosi il tramonto sul golfo di Porticello, può farlo. Chi vuole invece regalarsi una bottiglia particolare o una cena da sogno, mentre mangia, si gode uno show creato live da ben 12 artisti".

Il corpo di ballo di The Beach Luxury Club Sicily infatti è formato da nove tra ballerini e performer. Sul palco vanno anche tre cantanti, per un totale di 12 artisti, impegnati in spettacoli sempre diversi. "I nostri artisti lavorano sui palchi di tutto in tutto il mondo e portarli in Sicilia, dove spettacoli di questo livello vengono proposti raramente, è per noi un grande orgoglio", continua Dallori. "Il primo spettacolo che metteranno in scena è Opera, un omaggio visionario alla musica operistica ed al teatro d'opera. La prima parte dello show è un tributo a Puccini: sono viareggino e sono da sempre molto legato alle sue opere".

Tra i partner di questa nuova realtà, ecco Gold Luxury Energy Drink - www.facebook.com/Goldluxuryenergydrink - e Principe Franciacorta - www.franciacortaprincipe.com, proposte perfette per andare d'accordo con i piatti d'eccellenza e gli show di The Beach Luxury Club Sicily. Ci sarà tempo per raccontare tutte le proposte del menu, ma intanto segnaliamo la possibilità di assaggiare i prodotti Zen Pasta, paste senza carboidrati, composte solo di fibre oppure bilanciate. "Siamo attenti anche a questo tipo di proposte, perché vivere una giornata o una serata al The Beach Luxury Club non vuol certo dire rinunciare a volersi bene", conclude Manuel Dallori.



