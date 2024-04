Il dato che più risalta dal confronto dei dati dell'Annuario statistico sanitario 2022 con quelli del 2012, è che in dieci anni il Servizio sanitario nazionale ha perso 10.912 medici tra ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e di continuità assistenziale (ex guardia medica). Risulta essere in controtendenza il dato degli infermieri che negli ultimi dieci anni sono invece aumentati di 7.076 unità.

Nel dettaglio, i medici ospedalieri nel 2012 erano 104.618, mentre il loro numero nel 2022 è sceso a 101.827 (-2.791).

I medici di famiglia dai 45.437 che erano nel 2012 sono diventati 39.366 nel 2022 (-6.071).

In calo anche i pediatri, -694 in 10 anni per un totale, nel 2022, di 6.962. In frenata anche i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) che dagli 12.027 del 2012 sono diventati 10.671 nel 2022 (-1.356).