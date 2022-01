Poche le sorprese nella terza giornata di ritorno di Serie A, in attesa del big match tra Atalanta e Inter e dei tre incontri che si disputeranno lunedì, per gli impegni infrasettimanali di alcune squadre in Coppa Italia.

Scontata la vittoria esterna della Lazio contro la Salernitana, meno quelle del Torino contro la Sampdoria (con la panchina di D'Aversa di nuovo a rischio) e del Verona contro il Sassuolo. Per il momento, l'unico pari di giornata quello tra Venezia ed Empoli, mentre hanno vinto in casa Juventus e Roma, con i bianconeri che si sono imposti sull'Udinese e i giallorossi sul Cagliari.

Due vittorie quest'ultime che, nonostante riguardino squadre d'alta classifica, non convincono. L'Udinese nel secondo tempo ha messo in difficoltà la Juventus, mentre la Roma ha vinto per un rigore assegnato per un mani in area su un tiro ravvicinato, senza riuscire a costruire vere palle gol in tutto il match, rischiando poi di essere raggiunta nel finale con il Cagliari che ha avuto, prima con Joao Pedro e poi con Nandez, la possibilità di andare sull1-1.

In classifica la Juventus ha raggiunto l'Atalanta, che però ha due partite in meno, mentre Roma e Lazio sono rientrate in zona Europa. In coda, Cagliari, Genoa e Salernitana non sono ancora da considerarsi spacciate, anche se la distanza dalla quart'ultima comincia a farsi sentire.







