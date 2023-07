Il sorriso è uno dei nostri biglietti da visita, importantissimo non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista della salute. Lo sanno bene gli esperti della Clinica Medica Bressan di Precotto a Milano, fondata dal dottor Giuseppe Valentini. “La nostra professione ha radici profonde, nasce 29 anni fa nel settore del turismo medicale. Si sviluppa poi all'estero con l'apertura di una struttura clinica in Romania. In contemporanea viene anche aperto uno studio odontoiatrico a Milano, per poi aprire una struttura clinica a Milano, quella attuale, ossia la Clinica Medica Bressan a Precotto. Quest'ultima è dislocata su 2 livelli, il primo livello attualmente in funzione presenta 4 riuniti odontoiatrici, il secondo livello che sarà ultimato a breve, presenta altri 3 riuniti odontoiatrici. Inoltre è in programma l'apertura di una nuova struttura polispecialistica nel comune di Sesto San Giovanni (MI) e in più a breve verrà inaugurato un complesso di appartamenti con attico e superattico su Milano, chiamati "Unic Apartments" gestito da Andrea Tacconi e coadiuvato da Sofia Manale, per accogliere i pazienti che arrivano da fuori Milano”.



Cosa chiedono di piu’ i pazienti?

“Dipende principalmente dalla fascia d'età. Quelli più giovani sono più interessati all'estetica del sorriso e all'allineamento dei denti mentre quelli più "grandi" a riabilitazioni implantoprotesiche soprattutto per mancanza di elementi dentali o a problemi legati alla paradontite che provoca la retrazione dell'osso e della gengiva”.



Oggi c’è la tendenza ad avere denti bianchissimi per selfie perfettI; quali sono i vostri consigli a questo proposito?

“I consigli che diamo per avere dei denti bianchi a lungo sono:

1. Lavare bene i denti dopo ogni pasto.

2. Fare la pulizia dei denti ogni 6 mesi dal dentista

3. Non fumare.

4. Utilizzare dentifrici con sostanze sbiancanti alternandoli a quelli per denti sensibili.

5. Evitare dentifrici troppo aggressivi per lo smalto dei denti.

6. Fare trattamenti di smacchiamento dei denti ogni sei mesi.

E per un sorriso super bianco sottoporsi a un buon sbiancamento led dal dentista ogni 6 mesi circa”.



Quali sono le problematiche più comuni tra vecchie e nuove generazioni?

“Le problematiche che nel nostro apparato dentario accomunano vecchie e nuove generazioni sono soprattutto le lesioni cariose, la correzione delle malocclusioni e il disallineamento dei denti.

Purtroppo il problema delle carie è molto diffuso sin dall'età infantile. È fondamentale a tal proposito seguire dei pacchetti di prevenzione, igiene e fluoroprofilassi. Per quanto riguarda le malocclusioni, ossia il disallineamento dell'arcata superiore rispetto a quella inferiore, è importante monitorarle e correggerle fin dall'età pediatrica perché è fondamentale che le arcate si sviluppino nel modo corretto per avere un'occlusione stabile, funzionale e armonica nell'adulto. Anche il disallineamento dei denti è una problematica molto comune. Sono sempre di più le richieste di allineatori invisibili, ossia di mascherine totalmente trasparenti che il paziente può cambiare comodamente da casa sua ogni settimana senza dover venire sempre dal dentista”.



Consigli per l’estate?

“Prevenire è meglio che curare. Fate un salto dal dentista per una visita di controllo per evitare spiacevoli sorprese mentre sei in vacanza. Portate un kit tascabile per una corretta igiene orale. Spazzolino, dentifricio, colluttorio, filo interdentale, scovolino. Per chi ha impianti dentali o l'apparecchio fisso è fortemente consigliato un idropulsore da viaggio. Limitate cibi zuccherati e bevande gasate perché con il caldo creano l'ambiente ideale per la formazione di processi cariogeni. Bevete molto per aumentare la salivazione, fondamentale per ridurre il rischio di aggressione dei batteri allo smalto dentale”.



La Clinica Medica Bressan di Milano svolge da anni la professione medico chirurgica odontoiatrica avvalendosi della collaborazione di numerosi professionisti di comprovata esperienza e delle tecnologie più avanzate nel settore della diagnostica, come RVG endorale, scanner intraorali, programma per lo studio del sorriso, apparecchiature per implantologia intraorale teleguidata, cone beam, ossia la diagnostica 3D per la valutazione dello spessore dell'osso in fase chirurgica e sistema CAD/CAM per la progettazione. La struttura è dotata inoltre di un proprio laboratorio per elaborazioni protesiche e per lo studio e lo sviluppo del sorriso.



La Clinica Medica Bressan rappresenta una struttura moderna e funzionale che opera in ogni branca della odontoiatria mediante un approccio multidisciplinare al fine di soddisfare le necessità e le aspettative dei pazienti in età pediatrica e adulta, con apparecchiature di ultima generazione in campo chirurgico, terapeutico e radiologico e servizi di elevata qualità. A questo proposito si effettuano esami radiografici mediante apparecchiature digitali di ultima generazione, garantendo tempistiche minori e un’esposizione minore ai raggi X rispetto alle metodiche radiografiche tradizionali a vantaggio di una diagnosi corretta e di una efficace terapia. Infine il costante aggiornamento professionale garantisce una continua riqualificazione del personale, sia in relazione alle competenze, alle conoscenze e alle esperienze individuali degli operatori sia in relazione alla competitività dei costi. Attualmente all’interno della struttura operano 19 medici delle varie discipline odontoiatriche, 60 collaboratori esterni alla struttura e 5 dipendenti addetti all’accoglienza piu’ 3 receptionisti che parlano perfettamente inglese, cinese e italiano. Inoltre la struttura clinica si avvale della collaborazione esterna di uno dei centri di protesizzazione dentale più importante della Lombardia per eccellenza e qualità odontoiatrica.