S. MARIA CAPUA VETERE – Al Centro Studi Martucci, sabato prossimo, 16 Novembre sarà presentato “Meglio…che piangere” una nuova pubblicazione dell’Avvocato Mario Romano, presidente emerito dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere. “Emancipare” il sorriso, esaltandone la natura di linguaggio universale, recita il sottotitolo del sagace, brillante e beffardo libro.

Dialogheranno con l’autore il magistrato Dr. Paolo Albano e la Prof. Rosaria Picozzi, le letture a cura dell’Avv. Lucia Ferillo.

"La risata - commenta l'Avv. Romano - non ha accento straniero. Ispirandomi alla brillante considerazione dello scrittore americano Paul Lowney, ho cercato, con questo modesto lavoro, di contribuire alla "emancipazione" del sorriso, esaltandone la natura di linguaggio universale. So bene, con ciò, - ci dice l'autore - di non poter ambire ad alcun premio letterario, ma considererò di averlo ottenuto se avrò regalato qualche minuto di svago e strappato un piccolo sorriso a chi lo leggerà, che è sempre... meglio che piangere!".

La serata al Centro Studi Martucci al civico 57, alle ore 17.30, nella centrale via Martucci di Santa Maria Capua Vetere.





in foto: Sala Centro Studi Martucci- l'Avv. Mario Romano - la copertina del libro