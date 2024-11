Così come annunciato nei mesi scorsi, il Comune ha deciso di correre in aiuto con l’Azienda Sanitaria Provinciale, per risolvere l’emergenza legata ai ritardi nel riscontrare le richieste di cambio di medico di famiglia o di rilascio tesserino di esenzione per patologia.

La Giunta municipale ha approvato un protocollo d’intesa con la stessa Azienda, per aprire all’interno del Palazzo municipale uno sportello a disposizione dell’utente, che deve cambiare il medico di famiglia o rinnovare le esenzioni per patologia. Nella convenzione, che avrà una durata triennale, il Comune assicurerà ai cittadini residenti (solo ed esclusivamente) nel Comune di Milazzo i seguenti servizi: iscrizione, variazione e cancellazione dell’assistito; scelta, revoca e cambio del medico di base; emissione del libretto sanitario; attivazione della tessera sanitaria; esenzione ticket per reddito. Persone e risorse strumentali saranno messe a disposizione dal Comune.

“Avevamo proposto questa soluzione per cercare di mitigare i disagi provocati dalle numerose richieste provenienti da tutto il comprensorio agli uffici dell’ASP di via Impallomeni – ha detto il Sindaco Pippo Midili – e oggi, dopo il confronto con i vertici del Distretto e dell’Azienda Sanitaria Provinciale, abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa finalizzato a consentire ai cittadini residenti nel territorio comunale, aventi diritto, di usufruire del servizio anagrafe sanitaria relativo alla scelta o al cambio del medico di base, tramite apposito sportello informatico gestito presso gli uffici comunali”.