Siamo stati avvertiti che il futuro potrebbe non essere gentile con noi. La diffusione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico ha reso più facile che mai la creazione di video e immagini false. Di conseguenza, i ricercatori hanno coniato un nuovo termine chiamato "deepfakes". Si tratta di un processo di creazione di immagini o video falsi di qualcuno utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. Un video deepfake è un video alterato di una persona in cui il suo volto è stato sostituito con quello di un'altra persona proveniente da un video esistente. Questi video deepfake possono essere creati utilizzando l'intelligenza artificiale, le unità di elaborazione grafica (GPU) e software di editing fotografico come Adobe Photoshop o GIMP. Una volta combinate queste tecnologie, chiunque può utilizzarle per creare video deepfake convincenti di chiunque desideri.

Quello che c'è da sapere sui deepfakes

Perché i deepfake sono un problema?

I deepfake sono pericolosi perché possono diffondere disinformazione, danneggiare la reputazione e persino causare danni fisici. Possono danneggiare il discorso politico disinformando il pubblico e diffondendo informazioni errate. Possono rovinare la reputazione e possono essere utilizzati per la discriminazione sul lavoro. Possono anche causare danni fisici, consentendo alle persone di creare video deepfake di se stessi che commettono atti di violenza. Sono un problema anche perché possono essere utilizzati per impersonare persone in vari modi, tra cui truffe finanziarie e di lavoro. Possono anche essere utilizzati per creare documenti governativi falsi, tra cui passaporti, visti e patenti di guida falsi.

Rilevamento dei video deepfake

Individuare i deepfake è un compito difficile perché la maggior parte di essi sembra realistica a prima vista. Il modo migliore per individuarli è attraverso un processo chiamato verifica. La verifica è un processo in più fasi che comprende la ricerca dell'immagine o del video originale, l'analisi dell'immagine o del video e la formulazione di un giudizio. Per reperire l'immagine/video originale, è possibile utilizzare strumenti di ricerca inversa delle immagini o strumenti che effettuano il crawling del Web per cercare il video originale. Si può anche utilizzare un software in grado di confrontare le immagini della fonte originale e del deepfake per scoprire se ci sono incongruenze tra i due. Una volta ottenuta l'immagine/video originale, è possibile analizzarla utilizzando strumenti di image forensics e un confronto pixel per pixel.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare video deepfake

In primo luogo, i video deepfake sono realizzati con algoritmi di intelligenza artificiale. Questi algoritmi utilizzano le immagini del volto di una persona da un video esistente per creare nuove immagini dell'aspetto del volto di quella persona in un nuovo video. Spesso vengono creati utilizzando le GPU, processori ottimizzati per l'elaborazione in parallelo. Spesso vengono anche creati utilizzando strumenti software open-source, come FakeApp e OpenFace. Una volta che gli algoritmi hanno analizzato il volto di una persona in un video esistente e creato nuove immagini dell'aspetto del volto di quella persona in un nuovo video, il software applica gli algoritmi alle immagini originali del volto della persona nel nuovo video. Ciò significa che il software è in grado di creare un video completamente nuovo in cui il volto della persona è stato sostituito con un volto completamente diverso.

Come proteggersi dai video deepfake?

Il modo migliore per proteggersi dai video deepfake è essere cauti con le informazioni che si consumano online. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, è probabile che lo sia. Bisogna anche essere cauti con le informazioni che si condividono online. Dovreste evitare di condividere informazioni personali sui social media o su altri forum online di cui non vi fidate. Se vi imbattete in un video o in un'immagine sospetta, potete segnalarla alla piattaforma su cui è ospitata. È anche possibile segnalare i contenuti sospetti a siti che si occupano di immagini o video forensi, caricando le immagini o i video e lasciando che gli esperti li analizzino.

