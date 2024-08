Un recente report sul ranking dei critici americani su IMDb ha rivelato che alcuni vincitori e nominati degli Oscar 2023, malgrado la loro leadership durante l'Awards Season, non avevano il sostegno totale della critica.

Dal sorprendente ultimo posto nella categoria Miglior film internazionale per il film tedesco All Quiet on the Western Front (76/100) vincitore di ben 4 Oscar al sorpasso di Red (83/100) e Marcel the Shell (80/100) su Pinocchio (79/100) nella categoria Miglior film d’animazione, fino all’ampio distacco di TÁR (93/100), Gli Spiriti dell’isola (87/100) e The Fabelmans (85/100) sul pluripremiato Everything Everywhere All at Once (81/100).