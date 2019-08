Cambiamento climatico in Italia dal 1901 al 2016

In Italia la temperatura media annuale è cresciuta nel corso di più di 1 secolo da 11,01464 °C del 1901 a 13,13094 °C del 2016 .

Il data set tas_1901_2016_ITA scaricabile dal sito https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data sotto la Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) contiene 12 X 116 = 1392 misurazioni delle temperature medie mensili in gradi centigradi in Italia dal 1901 al 2016 .

Ci sono per ciascuna osservazione 5 variabili, ma le uniche che si prendono in considerazione per l'analisi del cambiamento climatico sono l'anno della misurazione e la temperatura media per ciascuno dei 12 mesi dell'anno.

Per studiare la relazione tra le 2 variabili anno e temperatura media annuale in Italia si traccia in figura uno scatterplot che è un tipo di grafico in cui ogni punto rappresenta una singola osservazione di anno e temperatura media annuale.

Si nota dal grafico che c'è una relazione moderata tra anno e temperatura media annuale ma la relazione non è lineare cioè una linea retta non si adatterebbe ai dati ma una linea curva ottenuta tramite la tecnica dello Smoothing con la local regression si adatta meglio ai dati.

In tal modo, si evidenzia un trend significativo dei dati, attenuando il rumore. In altri termini sommando graficamente lo smooth trend e il rumore si ottiene l'andamento temporale della variazione di temperatura. La zona grigia lungo la curva di smoothing rappresenta l'intervallo di confidenza al 95% che la curva rappresenti l'effettivo trend dei dati.

Si vuole predire tramite un modello di regressione lineare quale sarà la temperatura media annuale in Italia tra il 2020 e il 2040. I risultati dell'elaborazione del computer tramite RStudio sono i seguenti:



"Nell'anno 2020 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.27°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 12.92°C e 13.61°C"



"Nell'anno 2021 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.3°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 12.94°C e 13.66°C"



"Nell'anno 2022 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.34°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 12.96°C e 13.72°C"



"Nell'anno 2023 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.38°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 12.99°C e 13.78°C"



"Nell'anno 2024 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.42°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.01°C e 13.83°C"



"Nell'anno 2025 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.46°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.03°C e 13.89°C"



"Nell'anno 2026 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.5°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.05°C e 13.95°C"



"Nell'anno 2027 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.54°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.07°C e 14°C"



"Nell'anno 2028 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.57°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.09°C e 14.06°C"



"Nell'anno 2029 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.61°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.11°C e 14.12°C"



"Nell'anno 2030 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.65°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.13°C e 14.17°C"



"Nell'anno 2031 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.69°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.15°C e 14.23°C"



"Nell'anno 2032 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.73°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.17°C e 14.29°C"



"Nell'anno 2033 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.77°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.19°C e 14.35°C"



"Nell'anno 2034 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.81°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.21°C e 14.4°C"



"Nell'anno 2035 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.85°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.23°C e 14.46°C"



"Nell'anno 2036 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.88°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.25°C e 14.52°C"



"Nell'anno 2037 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.92°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.27°C e 14.57°C"



"Nell'anno 2038 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 13.96°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.29°C e 14.63°C"



"Nell'anno 2039 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 14°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.31°C e 14.69°C"



"Nell'anno 2040 la predetta media annuale delle temperature in Italia sarà 14.04°C.

Siamo sicuri al 95% che la media annuale delle temperature sarà tra 13.33°C e 14.75°C"