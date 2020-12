Future Time, azienda romana attiva dal 2001 nella distribuzione di soluzioni per la sicurezza informatica, annuncia l’accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia delle soluzioni di Odix, società israeliana proprietaria dell‘innovativa tecnologia TrueCDR (Content Disarm and Reconstruction) per la prevenzione dei malware.

Future Time ha scelto di collaborare con Odix perché crede nell’approccio innovativo alla sicurezza informatica proposto dall’azienda israeliana: uno dei principali vettori di attacco ai sistemi aziendali è infatti il malware nascosto in un file che aggira i sistemi di sicurezza dell'organizzazione e che può utilizzare più canali di ingresso, quali e-mail, supporti portatili, download via web, file in transito, FTP e altro. Le tecnologie disponibili sul mercato forniscono soluzioni di rilevamento che controllano la presenza di virus o codice malevolo con lo scopo di bloccare il file che lo contiene. Odix propone invece un modello di difesa che si basa su una nuova soluzione di prevenzione dai malware: la tecnologia CDR infatti non si basa sulla ricerca di virus o codice malevolo attraverso firme digitali con lo scopo di bloccare il file che li contiene, ma sanifica il file stesso e lo restituisce all’utente ripulito da virus o da altro codice non appropriato, senza avere alcuna necessità di aggiornare continuamente uno o più database di firme antivirus.

Grazie alla tecnologia CDR tutti i malware, inclusi gli zero-day, vengono individuati e l’utente ottiene una copia sicura del file eventualmente infetto. Il processo di sanificazione dei file Odix avviene in tempo reale, non influisce sulla continuità aziendale e non richiede l’intervento dell’utente, azzerando così i rischi legati ai comportamenti sbagliati degli utenti stessi.

La partnership con Odix è frutto dell’attività di ricerca e selezione delle migliori soluzioni di sicurezza presenti sul mercato che ha sempre contraddistinto Future Time, che da vent'anni collabora con successo con le più importanti aziende del settore per offrire ai propri partner le migliori soluzioni per soddisfare le complesse necessità del mercato della cybersecurity.

“Siamo lieti di collaborare alla crescita nel mercato italiano di un’azienda con una proposta per la cybersecurity così innovativa come quella di Odix” – Affermano Paolo Monti ed Emanuele Rammella, soci fondatori di Future Time – “Crediamo che l’approccio file-based della tecnologia Odix possa fornire ai nostri partner un’alternativa vincente all’offerta di soluzioni di sicurezza presenti oggi sul mercato, aiutandoli a raggiungere nuovi clienti e a incrementare così il loro business. La distribuzione in esclusiva di una gamma di prodotti tanto all’avanguardia permette alla nostra azienda di soddisfare pienamente le esigenze presenti nel panorama della sicurezza informatica”.

La strategia commerciale di Odix prevede l’accessibilità della propria offerta di sicurezza non solo alle grandi aziende, ma anche alle piccole e medie realtà che costituiscono il tessuto imprenditoriale principale italiano; in quest’ottica, nell’imminente futuro, la società ha in programma di introdurre nuovi servizi SaaS dedicati proprio a queste realtà.

Secondo il CEO di odix, Dr. Oren Eytan: “Siamo entusiasti di proporre le nostre soluzioni avanzate di prevenzione del malware sul mercato italiano grazie al nostro partner di fiducia Future Time. Mai prima d'ora la minaccia del malware è stata così incombente, con un impatto simile su aziende, imprese e governi. Grazie alla consolidata presenza di Future Time nel mercato della cybersecurity in Italia e ai nostri innovativi prodotti CDR, ridurremo drasticamente la minaccia del malware per le aziende di tutte le dimensioni. "