Quante volte, pensando a salute e benessere, la mente corre a soluzioni drastiche come diete estreme o interventi chirurgici? Ma se vi dicessi che la chiave potrebbe nascondersi in qualcosa di incredibilmente semplice, che costa pochi euro? Un recente "studio esplorativo" ha indagato una curiosa relazione tra il colore della luce e le nostre abitudini alimentari.

I risultati hanno sorpreso tutti: in un esperimento sul consumo di cibo, la luce blu ha reso il pasto meno invitante e, in particolare, ha portato gli uomini a mangiare significativamente meno. Nonostante l'esiguità dei partecipanti e qualche interrogativo metodologico, questa ricerca suggerisce qualcosa di affascinante sul nostro cervello e la sua risposta ai colori.

Sembra che, a livello evolutivo, il blu venga percepito come un colore "innaturale" per il cibo, fungendo quasi da segnale di allarme inconscio che ne diminuisce l'appetibilità.

