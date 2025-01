SKY - Napoli, passi avanti per Garnacho: sarebbe il 2° acquisto più costoso della storia del club

Si riduce la distanza tra il Napoli e il Manchester United per Garnacho: sarebbe il secondo tra gli acquisti più costosi della storia del club. Negli ultimi vent’anni, sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha realizzato investimenti significativi per rafforzare la squadra, puntando su giocatori di talento e di livello internazionale. Ora, con la cessione di Kvicha Kvaratskhelia, la squadra azzurra dovrà necessariamente trovare un sostituto: il primo nome in lista è quello di Alejandro Garnacho, classe 2004 di proprietà del Manchester United.

Al momento la trattativa è in corso, con 10 milioni di euro di differenza tra la richiesta dei Red Devils e l’offerta del Napoli. Con la presidenza De Laurentiis gli investimenti non sono mancati: Garnacho, se dovesse arrivare, sarebbe il secondo investimento più costoso della storia del club.



I 5 acquisti più costosi della storia del Napoli

Victor Osimhen rappresenta l’investimento più importante. L’attaccante nigeriano è stato acquistato dal Lille nell’estate del 2020 per una cifra record di 70 milioni di euro. La sua velocità, la capacità realizzativa e l’atletismo lo hanno reso un pilastro dell’attacco azzurro, contribuendo in maniera decisiva ai successi recenti della squadra.

Nel 2019, il Napoli ha aggiunto un’altra stella alla rosa, ingaggiando Hirving Lozano dal PSV Eindhoven per 42 milioni di euro. L’esterno offensivo messicano ha portato velocità, dribbling e imprevedibilità al reparto avanzato, offrendo soluzioni cruciali nelle competizioni nazionali e internazionali.

Un altro acquisto storico è stato quello di Gonzalo Higuaín. Nel 2013, il Napoli ha prelevato l’attaccante argentino dal Real Madrid per 39 milioni di euro. Durante la sua permanenza, Higuaín ha vissuto stagioni prolifiche, diventando il capocannoniere della Serie A e stabilendo il record di gol in una singola stagione del campionato.

Sempre nel 2019, il Napoli ha rinforzato il reparto difensivo con l’arrivo di Kostas Manolas dalla Roma, per un costo di 36 milioni di euro. Il difensore greco ha portato solidità ed esperienza alla retroguardia, diventando un punto di riferimento per la squadra.

Infine, nell’estate del 2024, il club ha investito 35 milioni di euro per acquistare Alessandro Buongiorno dal Torino. Il giovane difensore italiano è stato scelto per rinforzare ulteriormente la difesa azzurra e rappresentare un’opzione di qualità per il futuro.



Gli acquisti a stagione in corso: Garnacho sarebbe in cima alla lista

Se si vanno a guardare solamente gli acquisti fatti nel mercato di gennaio dal Napoli, Garnacho si piazzerebbe in cima alla lista di gran lunga. Al momento, è Stanislav Lobotka l’investimento più grande di De Laurentiis nel mercato di riparazione, con 23 milioni di euro.

Dietro di lui i 18 milioni a testa per Cyril Ngonge e Leonardo Pavoletti, poi i 16.6 per Andrea Petagna e i 14.2 investiti per Amir Rrahmani.





L'ARBITRO - Napoli-Juventus a Chiffi di Padova

Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigerà Napoli-Juventus; i suoi assistenti saranno Berti e Dei Giudici, Zufferli quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Mariani. Direzione di gara numero 106 per Daniele Chiffi in Serie A, la nona in questo campionato. Sono 11 i precedenti del Napoli con Daniele Chiffi a dirigere la sfida in Serie A (9V, 2N); l’ultima sfida risale al 28 febbraio 2024, con il successo esterno dei partenopei per 6-1 contro il Sassuolo. Sono 14, invece, i precedenti della Juventus in Serie A sotto la direzione di Daniele Chiffi, con i bianconeri usciti sconfitti solo una volta (11V, 2N) – l’ultimo match con questo arbitro risale al 23 novembre scorso, nello 0-0 sul campo del Milan.

L'OPINIONE - Avv. La Marca: "Lukaku è incredibilmente funzionale per questo Napoli"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca:

Un suo giudizio su Atalanta-Napoli "Il Napoli ha fatto un’autentica impresa ottenendo una vittoria che nelle dinamiche di questo campionato può essere di un valore assoluto. La squadra di Conte ha dimostrato un grande carattere reagendo al veemente inizio di partita dell’Atalanta culminato con il capolavoro di Retegui e successivamente nella ripresa, dopo che Lookman aveva trovato la rete del momentaneo pareggio. Il Napoli ha risposto sempre colpo su colpo e non si è accontentato di un pari che comunque poteva rivelarsi prezioso, trovando la rete della vittoria con Lukaku a dimostrazione della mentalità vincente di questo gruppo".

Cosa ne pensa della prestazione di Lukaku?"Lukaku è un giocatore incredibilmente funzionale per questo Napoli e lo sta dimostrando con numeri importanti difatti ha raggiunto quota 8 reti e sei assist. Ciò dimostra quanto questo attaccante sia utile e lavori per la squadra, segnando e facendo segnare i suoi compagni di squadra, soprattutto i centrocampisti che stanno sfruttando gli spazi che crea e le sue sponde. Con l’Atalanta, come già era capitato con il Milan e la Roma, ha trovato una rete pesantissima".

Come valuta la coppia Mctominay-Anguissa autori di una prestazione di assoluto spessore a Bergamo?"Il centrocampo del Napoli è uno dei segreti di questa squadra, visto che abbina qualità, quantità e fisicità. Anguissa e Mctominay, oltre a garantire equilibrio alla squadra facendo entrambi le fasi, sono un fattore in zona gol, Anguissa è a quota 4 gol e 4 assist, mentre lo scozzese sta confermando le sue doti realizzative con le sue cinque reti. Con l’Atalanta sono stati i migliori in campo insieme a Neres, è non stato un caso che la seconda rete sia stata il frutto di una giocata combinata proprio tra i due centrocampisti".

Come giudica la prestazione invece dell’Atalanta: secondo lei è ancora in corsa per lo scudetto? "Nonostante la sconfitta, l’Atalanta non esce ridimensionata, a dimostrazione proprio dell’impresa che il Napoli è stato capace di realizzare. In questa stagione la società orobica e Gasperini hanno costruito l’ennesimo capolavoro, l’Atalanta offre un gioco spettacolare e soprattutto in attacco può contare su giocatori di primissima fascia, in tal senso Lookman e De Ketelaere erano già delle garanzie, ai quali si è aggiunto Retegui che con Gasperini è diventato un centravanti di altissimo livello, difatti il gol siglato al Napoli è stato davvero di pregevole fattura. Sono convinto che l’Atalanta sarà potrà ancora a dire la sua in questo campionato".

Come giudica lo stato di forma della Juventus? "La Juventus vista nelle ultime settimane è una squadra in crescita che ha trovato un suo gioco nonostante l’assenza di un centravanti, soprattutto la sua capacità di non dare punti di riferimento agli avversari si sta rilevando una tattica vincente, visto che con Atalanta e Milan i bianconeri hanno prodotto in termini offensivi tanto. Purtroppo con il Club Brugge la Juventus invece non ha confermato quanto di buono fatto in campionato, ma da questo punto di vista Kolo Muani potrebbe rilevarsi un acquisto giusto per questa Juventus visto che si tratta di una punta che ama svariare su tutto il fronte offensivo e che è sempre alla ricerca degli spazi giusti".

Cosa si aspetta da Napoli-Juventus? "Sarà una bella partita tra due squadre che stanno vivendo un momento importante di forma, il Napoli vorrà proseguire il suo percorso cercando di infliggere la prima sconfitta in questo campionato alla Juventus, mentre i bianconeri vorranno continuare a mantenere la loro imbattibilità cercando di ottenere un risultato importante in trasferta. Mi aspetto una Juventus propositiva che cercherà di fare la sua partita non dando punti di riferimento al Napoli, mentre gli azzurri sono convinto che a loro volta riproporranno quella pressione e intensità viste al Gewiss Stadium che gli hanno permesso di recuperare palla nella metà campo avversaria e di sfruttare la qualità dei suoi giocatori offensivi".