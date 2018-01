Pelledoca Music & Restaurant Milano: 17/01 Pelle Latina, 18/01 Happy Birthday Rudy!

Pelledoca Music & Restaurant Milano, importante luogo di incontro per chi vuol cenare e poi far mattina col sorriso sulle labbra, dopo un capodanno 2018 con i fiocchi, continua a spingere forte anche nel nuovo anno con party tutti da vivere, anche durante la settimana. Il bello è che nel 2018 il divertimento

Infatti da mercoledì 17 gennaio, ogni mercoledì dalle 22 e 30 al Pelledoca Milano prende vita Pelle Latina, una serata dedicata ai ritmi latini e non solo. E' un evento perfetto per trascorrere una serata "diversa", per divertirsi, per socializzare, per stare in compagnia… basta un po' di senso del ritmo e la voglia di lasciarsi andare.

Per chi si sente già un ballerino esperto o per chi vuol solo provare a muovere 'i primi passi' nel mondo latino, è una buona idea non perdere Pelle Latina. L'evento è in collaborazione con tante realtà che fanno ballare latino da tempo (Mps Event, Alquimia, Salsa Mania, Akademia Latina, L.U.I.S. La Universidad International De La Salsa e Reggaeton Accademy). Al Pelledoca ogni mercoledì dal 17 gennaio per Pelle Latina si balla per divertirsi e non per competere, senza regole né etichette. Dalla mezzanotte ci si scatena con il dj Set Urban Side. Dj Gianluca Ferri trascinerà gli ospiti del Pelledoca nel mondo della Salsa, bachata, kizomba, reggaeton, dembow e hip hop!

Grande evento al Pelledoca Music & Restaurant Milano anche giovedì 18 gennaio. Infatti è in programma il compleanno del "boss" del club, ovvero Rudy Beffa. Chiunque abbia voglia di far tardi col sorriso è benvenuto, imbucati compresi... visto che Rudy aspetta tutti con una mega torta e spumante per brindare alla sua salute. Sarà una serata di energia, musica, divertimento ed emozione con una band d'eccezione, i Super Up. Sono quattro artisti istrionici, versatili, divertenti in grado di entusiasmare il pubblico come pochi con i loro concerti Live dal sound unico ed eccezionale, daranno vita ad uno show dinamico e spumeggiante per una festa indimenticabile... Tutti insieme a cantare Happy Birthday Rudy!

Pelledoca - Milano

http://www.pelledoca.org

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini, 121 - 20134 Milano

info e prenotazioni 027560225