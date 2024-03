Sabato 13 aprile delle ore 20:30 la serata al Seven Music Caffè si prospetta come un evento memorabile per gli appassionati di musica e intrattenimento. Con la partecipazione di artisti di spicco come Gianni Drudi e Marty Perris, insieme a Enzo Nelly che rende omaggio al leggendario Nino D'Angelo, gli ospiti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza musicale coinvolgente e di alta qualità.

Situata in Strada Statale 498, Villa Oche, Casalmorano, la location è rinomata per la sua calorosa accoglienza, creando l'atmosfera ideale per una serata all'insegna della buona musica e della gastronomia raffinata.

È necessaria la prenotazione per partecipare a questo straordinario evento, al costo di 35 euro a persona, che garantisce non solo l'accesso ma anche un posto a sedere privilegiato per apprezzare le esibizioni. Per prenotare, è possibile contattare i numeri Seven: 388 770 9313 oppure Face Management Spettacoli: 3420954300. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo data la grande richiesta e l'entusiasmo che circonda l'evento.

Per gli amanti della musica italiana e per coloro che desiderano trascorrere una serata diversa, questo evento offre un'opportunità unica. Con artisti di talento, atmosfera accogliente e cucina di alta qualità, il Seven Music Caffè rappresenta la destinazione ideale. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di partecipare a una serata indimenticabile, ricca di emozioni, musica e divertimento.