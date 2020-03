Sul mercato ci sono tanti smartwatch realizzati da diverse aziende, ma soprattutto uno è quello che da tutti (o quasi) viene considerato il migliore e, cioè, l'Apple Watch.

Apple ha saputo realizzare un prodotto in grado di funzionare al meglio, con un design ben riconoscibile e praticamente senza veri rivali. Samsung e Huawei, per esempio, riescono a realizzare smartphone in grado di competere con gli iPhone, ma gli smartwatch non sono all'altezza dell'Apple Watch, nonostante siano dei validi dispositivi.

Oggi a presentare un nuovo smartwatch è stata OPPO. Il dispositivo in questione è l'OPPO Watch che a livello estetico è molto simile allo smartwatch di Apple.

L'OPPO Watch sembra avere tutto quello che serve per essere considerato un dispositivo interessante, ma riuscirà a competere con l'Apple Watch?



Queste le sue caratteristiche: