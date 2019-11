Se uno su facebook dice di essere contento di andare a prendere SUA figlia a scuola (ma i bambini non dovevano essere lasciati in pace e non essere immischiati nella politica?) facendosi fotografare con tre rami che gli spuntano dalla testa, come dobbiamo interpretare il tutto?

Un "infortunio fotografico", una nuova campagna basata sul vittimismo o la presa d'atto di una paternità solo presunta?

Visto che nella comunicazione social di Matteo Salvini nulla è lasciato al caso, allora anche questa foto non può non avere un significato.

Voi che ne pensate?