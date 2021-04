Vatican news, il sito ufficiale dell'informazione vaticana, ha fatto sapere che giovedì Papa Francesco ha celebrato la Messa in Coena Domini, in privato, nell’abitazione del card. Angelo Becciu.

"Secondo quanto hanno riferito fonti dei Focolari confermate dall’entourage del cardinale Angelo Becciu – riferisce Vatican news – questo pomeriggio intorno alle 17.30 Papa Francesco è arrivato nella cappella dell’appartamento privato del porporato nel palazzo del Sant’Uffizio e vi ha celebrato in forma privata la Messa in Coena Domini. Oltre al cardinale e alle suore che lo aiutano erano presenti alcune focolarine".

Becciu è al centro di alcune operazioni finanziarie controverse messe in campo quando era ai vertici della Segreteria di Stato, su cui il Papa aveva deciso di fare luce. Francesco, comunque, nei mesi passati, dopo averne accolto le dimissioni (la rinuncia all'incarico di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e ai diritti e alle prerogative del cardinalato del 24 settembre 2020), si era più volte sentito al telefono con Becciu.

Sempre in relazione alla vicenda che ha coinvolto Angelo Becciu, lo scorso 13 gennaio , il Giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano aveva revocato la misura cautelare disposta nei confronti di Cecilia Marogna, imputata in un processo istruito dallo Stato vaticano con l'accusa di peculato commesso in concorso con altri.