Alla fine nessuna sorpresa nei primi due incontri che hanno aperto la nuova stagione di Serie A: l'Atalanta ha superato in trasferta la Sampdoria per 2-1, mentre il Milan, in casa, ha battuto l'Udinese per 4-2, anche se va ricordato che per entrambe le squadre vittoriose i 3 punti sono stati abbastanza sofferti.

A Genova, sono i blucerchiati a passare con Caputo, ma l'arbitro annulla su suggerimento del Var per un fallo precedente di Leris prima dell’assist vincente. I bergamaschi passano nel primo tempo su una bellissima combinazione finalizzata da Toloi su assist di Pasalic.

Nella ripresa, la Sampdoria sfiora il pari prima con Sabiri – palo su punizione dal limite – e poi con Quagliarella in un paio di occasioni, ma senza successo. Il 2-0 dell'Atalanta arriva quasi a tempo scaduto con unna conclusione ravvicinata di Lookman che prima si era visto annullare il gol per fuorigioco.



Non deve ingannare il 4-2 con cui il Milan ha superato l'Udinese che va subito in vantaggio dopo 2' con un colpo di testa di Becao su calcio d'angolo. La squadra di Pioli pareggia con Theo Hernandez su un rigore accordato per un presunto fallo di Soppy su Calabria, che in precedenza aveva mancata la deviazione cercando di intervenire sulla palla.

Poco dopo arriva il vantaggio per i rossoneri con Rebic, che mal marcato in area gira in rete un bel cross dalla destra. Allo scadere della prima frazione di gioco, meritatamente, l'Udinese trova il pari con Masina che di testa, in tuffo, batte Maignan.

Il Milan costruisce la vittoria nella ripresa, grazie a due incredibili errori dei friulani. Prima è Brahim Diaz a segnare poco dopo la ripresa del gioco su assist involontario di Masina, poi è ancora Rebic a chiudere la partita, stavolta a seguito di un errore di Pereira.

In mezzo ai due gol l'Udinese ha avuto alcune occasioni per pareggiare, ma non le ha sfruttate grazie anche ad una scarsa condizione di forma di Deolofeu.



È calcio d'agosto, siamo appena agli inizi e giudizi non si possono dare. Quindi, buon per chi ha vinto, perché tre punti sono sempre un buon viatico per iniziare un torneo.







Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1558532442687938561