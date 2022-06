Max Verstappen, su Red Bull, si è aggiudicato anche il GP del Canada, riuscendo a tenere a bada, nel finale di gara, la Ferrari di Carlos Sainz, che ha tagliato il traguardo come secondo, nonostante fosse più veloce, ma non abbastanza per riuscire a superarlo in un circuito come quello di Montreal dove i rettilinei non sono certo quelli di Baku.

I due hanno iniziato il loro testa a testa negli ultimi 15 giri, dopo una safety car decisa a seguito di un fuori pista di Tsunoda. Sainz, fino al 69° giro è stato con il fiato sul collo dell'olandese che ha tenuto duro nonostante le gomme più vecchie, salvo desistere nell'ultimo giro, ma consolandosi con il punto in più ottenuto per aver fatto registrare il miglior tempo sul giro.

Ottimo terzo Lewis Hamilton, che ha preceduto sul traguardo di pochi secondi il compagno di squadra George Russell, con le Mercedes che in gara sono andate molto meglio di quanto le prove avevano fatto ipotizzare.

Buon quinto posto per l'altra Ferrari di Leclerc, partito dall'ultima fila, che ha così recuperato ben 14 posizioni, anche se adesso il vantaggio di Verstappen nel mondiale è arrivato a 49 punti..

Subito dietro al monegasco si sono piazzate le due Alpine di Ocon e Alonso, con quest'ultimo che, partito dalla prima fila, al via ha inutilmente tentato di portarsi in testa, per poter condurre la gara almeno per un paio di giri, finché non fosse entrato il DRS, ma non vi è riuscito.

Arrivati in coppia, ottavo e nono, anche i due piloti Alfa Romeo, con Bottas che ha preceduto Zhou, mentre l'ultimo pilota che è riuscito ad arrivare a punti è stato quello di casa, Lance Stroll su Aston Martin.

Giornataccia per l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez che, in rimonta dopo esser partito da centro gruppo, ha dovuto ritirarsi nella prima parte di gara per la rottura del motore.

Nella classifica del mondiale piloti, Verstappen adesso ha 175 punti, contro i 129 di Perez e i 126 di Leclerc, seguito da Russell con 111 e Sainz con 102.

Dopo una pausa di due settimane, le vetture di Formula 1 torneranno in pista a luglio sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna,







Crediti immagine: www.facebook.com/Formula1/photos/a.570193326470987/2504300609726906