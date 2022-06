La star mondiale del reggae, Alborosie, non è ancora stanco di raccontare l’amore e la sua bellezza, questa volta però grazie alla collaborazione di un pezzo di storia italiana: Giovanni Pellino, in arte Neffa.

Venerdì 10 Giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “La più bella del mondo” , singolo distribuito per EPIC/ SONY MUSIC che ha già tutta la stoffa per essere una HIT ESTIVA.

La più bella del mondo è una canzone d’amore in pieno stile reggae, così come il maestro Alborosie vuole che sia. Il pezzo racconta la bellezza di una storia estiva vissuta con estrema passione e descritta attraverso la poetica che da sempre contraddistingue le liriche di Alborosie. Il brano, prodotto interamente da lui , per la prima volta è scritto completamente in lingua italiana e di questo ne andiamo fieri, anche perché come sappiamo, nelle vene dell’artista scorre un mix di sangue tutto italiano.

La sorpresa maggiore e che tiene tutti con il fiato sospeso, è proprio la collaborazione di Neffa, storico cantautore, rapper e produttore italiano che ha sempre saputo parlare al suo pubblico attraverso diversi modi di essere e di sentire passando dallo stile underground , all’hip hop per poi arrivare al soul e alla musica leggera. In questa occasione Neffa rievoca il passato rituffandosi in quel panorama hip hop che tanto conquistò il pubblico negli anni 90’ .

In “ La più bella del mondo” le sue barre sono piene di immagini evocative e riescono ad integrare tutte quelle sensazioni che solo le storie d’amore struggenti sanno far provare.

Insomma tra i due non c’è confronto, da una parte abbiamo l’eredità del reggae per eccellenza : Mr. Alborosie; primo artista “bianco” consacrato nel panorama del reggae come esponente mondiale; dall’altra un pezzo di storia italiana.

Entrambi hanno mescolato forza, arte e contaminazioni per ottenere un brano che possa arrivare a tutti con la giusta dose di elevata qualità artistica.

Vi proponiamo di porre grande attenzione al testo e alla produzione, vi farà tornare a quell’amore romantico e passionale che forse non viviamo più da tempo e vi segnaliamo le prime date del tour italiano :

15.07 Carroponte - Milano

19.08 Mamamia Estate - Senigallia

27.08 Beky Bay - Rimini

Il calendario è in aggiornamento ma per chi volesse accaparrarsi le prime esibizioni, vi ricordiamo che i biglietti sono in vendita su TICKET ONE!

STAY TUNED