Nelle libere del venerdì del GP d'Olanda di MotoGP è stato Maverick Viñales (Yamaha) a realizzare il miglior tempo di giornata con 1:33.072, fatto registrare nella sessione mattutina. Anche Pol Espargaro (Honda) non riesce a migliorarsi nel pomeriggio ed è secondo davanti alla KTM ufficiale di Miguel Oliveira che, invece, nella seconda sessione di prova ha fatto segnare un tempo migliore rispetto al mattino.

Nella seconda sessione di libere, brutta caduta per Marquez che a metà della curva 11 è stato catapultato in aria dalla sua Honda, per finire poi rovinosamente sulla ghiaia. Fortunatamente, Marquez è tornato al box sulle sue gambe e non sembra che ci siano state conseguenze per la caduta. Stessa sorte, pochissimo tempo dopo, anche per il compagno di squadra Pol Espargaro, caduto invece alla curva 5.

Non va dimenticato però di ricordare che nel pomeriggio la pioggia, iniziata a cadere dopo un quarto d'ora dall'inizio delle libere, ne ha segnato irrimediabilmente l'andamento, impedendo ai piloti - Oliveira a parte - di migliorarsi.

Per sabato, il meteo indica pioggia, soprattutto in occasione delle qualifiche che si prospettano ancor più spettacolari sulla già spettacolare pista olandese.