Un intervento da 500 mila euro per la riqualificazione delle aree verdi all’interno della Cittadella fortificata e della giardineria comunale è stato concesso dal Ministero della Transizione ecologica attraverso la Città metropolitana di Messina per sistemare due dei siti più importanti presenti in città, la cui fruizione può sicuramente essere migliorata grazie a programmi di forestazione urbana. “Il progetto definitivo – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – è stato realizzato grazie alla sinergia degli uffici del settore tecnico del Comune e l’esperto agronomo Pietro Formica: esso prevede per quanto concerne il Castello una completa sistemazione delle aree verdi, che oggi in diversi punti si presentano in stato di abbandono. Le linee guida della progettazione degli interventi sono quelle d’assicurare la tutela della biodiversità, l’aumento della superficie delle infrastrutture verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica e incrementare la salute e il benessere dei cittadini”. “Quello di Milazzo – aggiunge il Sindaco Pippo Midili – è uno dei 38 progetti finanziati in tutta Italia. Ora si dovranno definire le procedure per l’accredito delle risorse e a quel punto potremo essere operativi. Ritengo che le caratteristiche del nostro Castello, il più importante di Sicilia, meritassero di ricevere le giuste attenzioni. Attenzioni che contiamo di dare ancora con l’altra progettualità già avviata attraverso ulteriori linee di finanziamento”.