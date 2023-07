Molti gli intervenuti alla serata del compleanno di “Velluto Beauty Lab”. L’Istituto di bellezza ha festeggiato in grande stile il suo secondo anno dell’attività.

La sede in via dell'Amba Aradam 27 è stata accolta subito con entusiasmo dai primi clienti e molti di coloro che svolgono un’attività in questo quartiere. Il primo centro multiservizi per cura del corpo e capelli a Roma con trattamenti a 4 mani è aperto tutti i giorni della settimana. Promuovere bellezza e benessere è una vera missione per “Velluto Beauty Lab”.

Un’atmosfera unica impreziosita dalla squadra di Emergenza Barman, ha riunito clienti e amici dell’Istituto. In un contesto esclusivo è stato presentato un nuovo trattamento total body di ultima generazione Endospheres che aiuta a vivere al meglio il corpo in una concezione di totale benessere fisico. L’evento si è concluso in tarda serata, tra degustazioni, dj set e il fascino della bellezza.