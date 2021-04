Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, ha descritto sul proprio profilo Instagram le condizioni del marito nella colonia penale in cui è stato incarcerato, dichiarando che "fa fatica a parlare e a volte abbassa la cornetta e poggia la testa sul tavolo per riposare".

"Ha perso molto peso, anche rispetto a fine settembre, e pesa adesso 76 kg. ... Al dottore non è permesso di visitarlo. ... Dopo l'incontro con Alexey, mi preoccupo ancora di più per lui".

I responsabili del penitenziario sostengono invece che lo scorso 6 aprile i medici che hanno visitato Navalny hanno definito le sue condizioni di salute "soddisfacenti".

In compenso, però, Navalny non sembra aver perso la vena ironica da lui utilizzata finora per mettere in ridicolo il regime russo... in particolare, questa volta, quello carcerario.