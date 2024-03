L'Università di Cambridge, fondata nel 1209, vanta una storia secolare e un'eccellenza accademica senza pari. Tra i suoi illustri ex-studenti annovera luminari come Isaac Newton, Stephen Hawking e Charles Darwin.

Ma l'Università di Cambridge non è solo un tempio del sapere antico, bensì un'istituzione proiettata verso il futuro, capace di intercettare le esigenze di una società in continua evoluzione. A tal fine, nel 1967 è stato fondato l' "Institute of Continuing Education (ICE)", con l'obiettivo di ampliare l'accesso all'istruzione universitaria a un pubblico più ampio e diversificato.

L'ICE si avvale di un corpo docente di altissimo livello, composto da professori dell'Università di Cambridge e da esperti di fama internazionale. Inoltre, l'Istituto vanta una rete di collaborazioni con prestigiose università e istituzioni di tutto il mondo.

Esso, inoltre, si trova nel cuore di Cambridge, una città ricca di storia e di cultura. La sua posizione strategica permette agli studenti di immergersi in un ambiente stimolante e di usufruire di tutte le opportunità offerte dalla città, come biblioteche, musei e teatri.

L'ICE rappresenta un modello di eccellenza nell'istruzione continua. Grazie alla sua offerta formativa innovativa e flessibile, l'Istituto permette a chiunque di accedere a un'istruzione di alta qualità e di perseguire i propri obiettivi personali e professionali.

Altri dati interessanti: l'ICE ha più di 10.000 studenti ogni anno, offre oltre 500 corsi ogni anno, il 70% degli studenti dell'ICE proviene da fuori del Regno Unito, con il 95% degli studenti che si ritiene soddisfatto dei corsi frequentati.

Orbene, avendo ora capito il prestigioso contesto in quest'articolo, possiamo condivire le seguenti foto del trascorso di Luciano Magaldi all'University of Cambridge (Institute of Continuing Education) allievo del prestigioso accademico prof. Douglas Alexander Williamson. Buona visione a tutti !!!

(Photo Source: Luciano Magaldi)