All'Allianz Stadium, Juventus non pervenuta e il Monza, meritatamente, si poirta a casa i 3 punti sconfiggendo i bianconeri nel loro stadio con il punteggio di 2-0.

Le due reti nel primo tempo, dove il Monza gioca molto bene, e alla prima occasione va subito in vantaggio con Caprari, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco male, perché pochi minuti dopo il Monza va di nuovo in retecon Ciurria estavolta il gol è regolare.

La Juve prova a reagire, ma senza creare grandi occasioni, a parte un sinistro a lato di Gatti. Il raddoppio arriva in finale di tempo con un'azione personale di Carlos Augusto, che mette la palla in rete dopo aver scartato anche Szczesny.

Nella ripresa, la Juventus cercato di recuperare il risultato ma il Monza rischia solo in paio di occasioni, sventate da degli ottimi interventi del suo portiere, Di Gregorio.

In teoria, la squadra di Allegri potrebbe portarsi sul 2-1, ma Bremer, in fuorigioco, ribadisce in rete una palla già destinata ad entrare in porta. Il Var interviene e annulla. Nell'occasione si infortuna Milik. La Juve che aveva finito i cambi ha così concluso la partgita in 10 uomini, senza rendersi più pericolosa.

Il successo odierno porta il Monza a 25 punti, superando la Juventus che dopo la penalizzazione adesso è ferma a 23.







