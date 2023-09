Raccontami di te, di cosa di occupi e da dove nasce la tua passione...

“Ciao sono Francesca, sono umbra. Nasco come stylist di moda, ma poi con il tempo la mia passione per il design si è incrociata con il mondo imprenditoriale; infatti, gestisco da diverso tempo un’azienda con mio padre. Cerco di conciliare il mio status imprenditoriale col mio mondo social come influencer. Il segreto di un’attività che funziona, secondo me, l’ho imparato negli anni: ci devono essere passione, empatia, sicurezza, resilienza, coraggio ,pensiero creativo e un forte know how”.

Parliamo dell’Adamantis Europe Limited. Che cos’è?

“È un'azienda umbra che nasce da una centenaria tradizione di carpenteria, progettazione, creazione ed assemblaggio di macchine ed attrezzature. L’Adamantis è al servizio delle più grandi aziende nazionali ed internazionali. Ha creato una sinergia tra il rigore tecnico, la meccanica di precisione e l'innovazione, strizzando l'occhio al lato artistico e creativo. Collabora con società cinematografiche, tra cui Cinecittà, con la quale ha realizzato teatri di posa e scenografie sia per la tv che per il cinema ed ha inoltre collaborato con Mediaset e Rai. Inoltre, crea simulacri veri e propri e riproduzioni di colossali oggetti di scena”.

Quali, ad esempio?

“C’è il simulacro del sommergibile del film U-571, uscito nel 2000 e diretto da Jonathan Mosto, che ora è ubicato a Cinecittà World. Cito anche il simulacro del vascello e le scenografie di Gangs of New York, diretto da Martin Scorsese nel 2002. Abbiamo fatto scenografie per programmi televisivi come Amici e il Grande Fratello, passando a quelle sull’Antica Roma come la Basilica Giulia e l’Anfiteatro a Cinecittà. Inoltre, abbiamo costruito il simulacro per il film Il Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, che quest’anno ha aperto il Festival del Cinema di Venezia e che ha per protagonista Pierfrancesco Favino. A me personalmente, in rappresentanza di Adamantis Europe Limited, grazie a tale sommergibile è stato conferito un riconoscimento speciale industria cinematografica a Venezia”.

A quali altri progetti stai lavorando e se hai un sogno nel cassetto da realizzare ?

“I progetti a cui sto lavorando sono diversi, sia in campo industriale che cinematografico e moda, che per diversi aspetti preferisco ad ora non spoilerare. Tuttavia, mi preme dire che l’Adamantis si è calata ed intende calarsi sempre di più nella parte di protagonista nella carpenteria cinematografica”.

Che tipo di emozione si prova a stare a Venezia?

“Essere a Venezia, presente alla Mostra del Cinema, è una cosa immensa per me. E’ un grosso traguardo avver sfilato sul red carpet. Un’emozione unica”.