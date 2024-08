Nell’incantevole cornice della Villa Comunale, uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, si è svolta una straordinaria serata di musica d’autore con protagonista Giò Galante, accompagnato dalla sua band. Siffatto sito, un gioiello architettonico e paesaggistico, ha offerto una scenografia unica, esaltando ulteriormente l’atmosfera magica dell’evento. Durante la serata, intitolata “Tribute Band - Anche No”, Giò Galante e i suoi musicisti hanno incantato il pubblico con una selezione di brani inediti in un evento dedicato alla celebrazione della musica dal vivo originale, in contrasto con le proposte spesso omologate dei social media e dei talent show, dominati dall’imitazione di opere già esistenti e dalle tribute band. Il numeroso pubblico ivi presente ha potuto godere di un’esperienza emozionante, immerso nella bellezza naturale e storica della Villa Comunale, avvolto dalla voce magnetica di Giò Galante e accompagnato dai talentuosi musicisti Gianni Amore alla fisarmonica, Alfredo Longo alla chitarra elettrica, Giuseppe Condorelli alla batteria e Luigi Cuscunà al basso. La serata è stata un vero e proprio viaggio tra poesia, gentilezza e vivacità, con brani inediti, quali “Fan Cool Jazz”, “Pagina Bianca”, “Tacchi Lontani”, “Amori di Passaggio” e molte altre composizioni. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione municipale di Taormina per il supporto e la valorizzazione della Villa Comunale, che si conferma ancora una volta luogo privilegiato per eventi di grande spessore culturale.

Foti Rodrigo