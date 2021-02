Nel 2021, anno in cui il mondo è ancora alle prese con la pandemia di coronavirus, il Super Bowl non sarà il “touchdown del turismo” per la Florida centrale.

In passato, quando Tampa ha ospitato diversi Super Bowls, gli esperti del settore turistico si adoperavano per assistere migliaia di persone che viaggiavano da ogni parte degli Stati Uniti per affollare la Florida centrale e cogliere l’occasione dell’evento sportivo più famoso al mondo per farsi una vacanza, visitando parchi a tema e resort.

“Purtroppo, quest’anno sarà diverso. Con il COVID, vedremo solo centinaia di tifosi spostarsi in Florida centrale per il Super Bowl”,

ha detto il presidente e CEO di Central Florida Hotel & Lodging Association Rich Maladecki dopo aver parlato con una dozzina di direttori generali di hotel situati nelle vicinanze del parco Disney.

“Tutti loro mi hanno detto che stanno vedendo molto poco interesse”, ha sottolineato Maladecki, che ha precisato che: “invece dei normali 66.000 fan, ci saranno solo 22.000 biglietti disponibili. Circa un terzo andrà agli operatori sanitari per onorare il loro lavoro in prima linea nella pandemia. Il che lascia solo 14.500 biglietti a pagamento disponibili per i tifosi. I fan dei Bucs vivono per lo più a Tampa, quindi si avrà un po’ meno impatto sul turismo a causa di così tanti fan della città natale”,

ha precisato il controllore della contea di Orange Phil Diamond il quale, nonostante tutto, si dice ancora ottimista sul fatto che il grande evento porterà turisti agli hotel e ai parchi a tema della Florida centrale.

“Assolutamente avremo un po’ di gente. C’è molto entusiasmo”, ha sostenuto Diamond. “Probabilmente ci sarà un po’ meno impatto, ma è ancora una grande cosa… posso dire go Bucs?”

Diamond ha affermato che le entrate fiscali del turismo di Orange County sono assai basse e che la contea sta attingendo alle sue riserve per coprire completamente le spese come la manutenzione dell’Orange County Convention Center e i contratti con Visit Orlando. Ha detto che dallo scorso aprile, c’è stato un aumento costante, ma ci vorranno anni per recuperare i danni procurati dall’impatto economico della pandemia.

Rimane, comunque, la televisione per guardare il Super Bowl domenica 7 febbraio.





Fonte: Il Vacanziere.org