Dopo Svizzera, Tagikistan e Corea del Sud, anche l' Estonia annuncia il proprio rappresentante per gli Oscar 2024 per la categoria Miglior film internazionale puntando sul documentario d’esordio di Anna Hints, Smoke Sauna Sisterhood, vincitore del premio per la miglior regia nella sezione World Cinema Documentary all'ultimo Sundance Film Festival.

Greenwich Entertainment lo distribuirà negli Stati Uniti nel quarto trimestre di quest'anno. Autlook Filmsales ha venduto i diritti in oltre 30 territori internazionali.