Ai premi assegnati dal sindacato dei truccatori ed hair-stylist professionisti, la Makeup Artists and Hair Stylists Guild, che ogni anno elegge le migliori creazioni in ambito cinematografico e televisivo, conquistano il maggior numero di nominations ben 4 film. Tra questi partono favoriti House of Gucci e The Eyes of Tammy Faye.

I loro verdetti sono molto attesi dagli addetti del settore dato che solitamente i vincitori di questo riconoscimento vengono confermati agli Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura.