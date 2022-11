“La pace è un fattore determinante dello sviluppo, anzi è proprio l’ambito dove fiorisce, dove si rende possibile costruire. E’ come quando si è bambini… Se si è certi della presenza dei genitori, che essi, nonostante i nostri disastri saranno sempre lì ad attenderci e ad accoglierci, questo ci farà stare in pace e ci potrà far prendere la nostra strada, sicuri di avere un porto a cui tornare.

Anche se questo non basta, perché per restare in “pace” c’è bisogno di non essere soli, di una compagnia!

Quindi una casa e una compagnia sono i fondamenti della pace! Ma non finisce qui, questa compagnia deve essere messa insieme da un’unica missione: rendere questo mondo un luogo migliore! Una missione quindi, non a partire dai nostri sforzi, ma da una tensione all’ideale! Come i cavalieri di un tempo, oggi.

Tempo fa c’era un prete compositore, Don Alfio Conti, nel suo “Signore Creatore” faceva cantare “Il senso del nostro lavoro è fare una casa di pace!”. In questa frase c’è tutto il contenuto del messaggio della Coppa del Mondo del Lavoro di quest’anno”

Queste le dichiarazioni di Giancarlo Restivo, presidente di Nuova Organizzazione d’Imprese e tra i promotori della Coppa del Mondo del Lavoro. Il 26 Novembre 2022 presso lo Stadio Diego Crippa della Città di Cinisello Balsamo in Milano, si terrà infatti, la prima edizione post-Covid della Coppa del Mondo del Lavoro, quest’anno dedicata al tema della Pace.

Con il patrocinio del CONI Lombardia, del Comitato Benemerito del FAIR PLAY del CONI, della Nuova Organizzazione d’Imprese, del Comune di Cinisello Balsamo, dell’ATS di Bergamo, di ANCI Lombardia Salute, di FederDat, di Assoprevenzione, di AiFOS, di Federformazione e di altri partner che presto si aggiungeranno, si prospetta un’edizione corposa e forte nel voler trasmettere i valori del lavoro, della sua sicurezza e della pace.

Scenderanno in campo, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers, la Nazionale Italiana dei Giornalisti RAI, la Nazionale Italiana Artisti TV e prima al mondo, una rappresentativa Russo/Ucraina per la pace!

Questa l’edizione 2022 vanta infatti tre primati mondiali, innanzitutto la presenza della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, prima squadra del pianeta a rappresentare i valori della sicurezza e del mondo del lavoro.

Il secondo primato riguarda il trofeo, disegnato dalla GDE Bertoni, società già madre della Fifa Word Cup e di altri prestigiosi premi. Quest’anno il trofeo sarà integrato a una nuova tecnologia che permetterà alla Coppa di interagire con gli smartphone con cui verrà a contatto e raccontare la sua storia.

Il terzo primato sarà invece la prima squadra, composta da Ucraini e Russi nata in collaborazione con padre Ambrogio Makar, archimandrita della Chiesa russo ortodossa del Patriarcato di Mosca, monaco ucraino nativo del Donbass.

Partner tecnici la già citata GDE Bertoni, la Exteryo che fornirà la tecnologia al Trofeo e la Empiria Group che ha ideato la soluzione.

Partner organizzativi la Larem Eventi, la CUN Sport Management e sponsor tecnico Givova.

Tra gli sponsor sostenitori sono presenti la KONE, Sicurmed Consulting e l’Organismo Paritetico Nazionale Italform.

Associazioni amiche dell’evento ASD Città di Cinisello e Karate San.

L’evento a carattere benefico, a sostegno di progetti per la sicurezza sul lavoro nelle scuole, promuove la campagna di raccolta fondi dal titolo “Dona più Sicurezza”.

Il 18 novembre, alle 11,30, presso la sala consiliare del Comune di Cinisello Balsamo è prevista la conferenza stampa di presentazione insieme alle autorità e alle squadre e il 25 novembre a precedere l’evento principale, presso il salone dello Stadio Crippa, vi sarà una cena di beneficienza.

L’entrata sarà GRATUITA e seguiranno ulteriori dettagli.

Qui il programma:

9:00 Apertura porte al pubblico

9:30 Presentazioni associazioni

9:45 Saluti istituzionali e inno nazionale

10:00-10:50 Prima partita (Nazionale Sicurezza sul Lavoro vs Nazionale Giornalisti RAI)

11:00-11:50 Seconda partita (Nazionale Artisti TV vs Rappresentativa Russo/Ucraina)

12:00-12:50 Terza partita (3-4 posto)

13:00-13:50 Quarta partita (1-2 posto)

14:00 Premiazioni e rinfresco

15:00 Fine evento