La scorsa notte, a causa del maltempo che aveva colpito duramente la nave e le 461 persone a bordo a rischio ipotermia - quattro di loro hanno perso conoscenza e sono state assistite dal team medico - la Sea-Watch 4, dopo aver dichiarato lo stato di necessità, è stata autorizzata a riparare davanti al porto di Augusta.

Nelle ore successive è poi arrivata l'assegnazione del porto di Augusta come porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi a bordo ormai da una settimana. Sulla nave vi erano 141 minori non accompagnati.

Ovviamente non è mancato il commento stizzito di uno sconvolto Matteo Salvini, che adesso dimostra di non comprendere neppure la differenza tra nord e sud dell'Africa:

«Allarme per la “variante africana”. Ma altri 461 in arrivo dall’Africa stanno per sbarcare. Secondo Speranza e Lamorgese non c’è problema??»