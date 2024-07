Israele ha lanciato oggi il suo quarto attacco a una scuola negli ultimi quattro giorni. Si tratta della scuola Al-Awda ad Abasan, non distante da Khan Younis. La scuola era utilizzata come rifugio dagli sfollati. Secondo quanto riferito da fonti mediche locali, numerosi sono i morti e i feriti a seguito dell'attacco, ennesima strage di civili.

27 شهيداً وإصابة العشرات في قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة العودة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس #جريمة_القرن #حسبنا_الله_ونعم_الوكييييل pic.twitter.com/zAEQ1Ecffx — amira (@tifour23071969) July 9, 2024

Non c'è stato alcun commento da parte di Israele, che ha ammesso di aver condotto, da sabato, altri tre attacchi contro le scuole di Gaza utilizzate come rifugi. Secondo le autorità dell'enclave palestinese, negli altri tre attacchi erano morte almeno 20 persone.

قبل قليل

عشرات الشهداء والجرحى بعد استهداف مدرسة العودة في غزة.

مشهد شبه يومي منذ تسعة أشهر ولازال حكامنا يتفرجون !

والله ثم والله لتسألن عن خذلانهم يا حكام يا قادة الجيوش

والله أن دمائهم في رقابكم

اللهم إنا نبرأ إليك من خيانة حكامنا وموالاتهم للصه.اينة وتواطئهم مع القتلة… pic.twitter.com/okrMsJnoTY — عبدالله محمد (@abdullahebb) July 9, 2024

Sabato, un raid israeliano aveva colpito la scuola al-Jawni gestita dall'ONU a Nuseirat, nella parte centrale di Gaza, uccidendo 16 persone. Secondo l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, erano 2.000 i rifugiati in quella scuola nel momento in cui è stata attaccata.

Il giorno seguente, vi è stato un attacco alla scuola della Sacra Famiglia a Gaza City, dove sono morte quattro persone. Il Patriarcato latino, proprietario della scuola, ha affermato che lì erano centinaia i rifugiati.

Un'altra scuola gestita dall'UNRWA a Nuseirat è stata colpita lunedì e un ospedale locale ha dichiarato che diverse persone sono state trasportate per cure mediche.

Secondo l'UNRWA, più di 500 persone sono state uccise nelle scuole e in altri rifugi da essa gestiti a Gaza dallo scorso 7 ottobre.