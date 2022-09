ROMA – (Ernesto Genoni) - Un convegno su tematiche inerenti “La Scienza e la Giustizia” si terrà a Roma, a cura dell’Associazione “La Genesi”, presieduta da Marina Assandri. L’incontro, in programma sabato prossimo 17 settembre, con inizio alle ore 15.00 - a Roma in via Sallustiana, 27.

L’associazione si pone tra le finalità opportunità aggregative per fronteggiare e per dare vita ad un unico movimento, ad una costituente, a gruppi di lavoro per studiare strategie più appropriate e mezzi solerti di intervento per tentare di por rimedio alla deriva in cui la nazione si trova a dover vivere.

Tra i numerosi interventi che si alterneranno sabato prossimo, quelli del Prof. Giulio Tarro, virologo di fama internazionale; Prof. Carlo Taormina, docente universitario, politico e giurista, parlamentare già sottosegretario al Ministero degli Interni; Dott.ssa Barbara Balanzoni, anestesista e rianimatore in libera professione e Francesco Maria Fioretti, presidente emerito prima Sezione della Corte di Cassazione.

“Il mio è un invito a partecipare – ha detto Francesco Maria Fioretti, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione e socio di “La Genesi” – rivolto ai presidenti delle associazioni del dissenso, a medici, scienziati, economisti, professori, avvocati ed esponenti di altre professioni, interessati a salvaguardare la Salute, la Libertà, la Dignità, per la qualità della vita di ogni cittadino. Un appello accorato e sereno – ha detto Fioretti - per riprendere in mano il nostro destino di uomini liberi. Solo se saremo collaborativi riusciremo a cambiare le sorti della nostra nazione e di tutti i cittadini. Spero di incontrarvi numerosi all’ assemblea che si terrà, per la comodità di tutti, in Roma.”

“Ho sentito da sempre di impegnarmi nel volontariato – così Marina Assandri, presidente di “La Genesi”, associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito della tutela, e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali, individuali e collettive​, ponendosi con occhio attento e critico sulla realtà attuale, con particolare attenzione ai temi più rilevanti che coinvolgono le persone e le libertà costituzionali.Due anni fa – continua Assandri - mi sono dedicata alla politica per poter essere di maggiore aiuto a tutte le persone che si trovano in situazioni di fragilità. Voglio dare voce a chi non è ascoltato. Voglio che tutti abbiano la possibilità di realizzarsi. Sono spinta da sentimenti cristiani, tipicamente umani, di vicinanza e simpatia per chi soffre o è in una situazioni di disagio. Mi impegno a sostenere la cultura dell’attenzione all’altro e a fare dell’Italia un posto migliore dove vivere per tutti. Ogni promessa è un debito, è il mio primo principio di lealtà.”